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Spor

Doğukan Sinik Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, Doğukan için Akdeniz temsilcisine Sadık Çiftpınar ve genç bir oyuncu ile 500 bin euro verecek.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:58
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Fenerbahçe transfere doymuyor… Kadrosuna kattığı flaş isimlerle çok konuşulan sarı-lacivertli ekibin son icraatı Doğukan Sinik oldu.

Kanarya, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Doğukan Sinik'e karşılık Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyu Antalyaspor'a verecek. Ayrıca 500 bin euro ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Tisserand'la da anlaşmaya varmıştı.

Sabah

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