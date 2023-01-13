Doğukan Sinik yeniden Antalyaspor'da!

Antalyaspor, sezon başında Hull City'ye bonservisiyle sattığı Doğukan Sinik'i kiraladı.. İmza töreni Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Asbaşkan Emrah Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Çelik, kış dönemi transfer sezonuna yönetim kurulu üyelerinin büyük bir özveri göstererek transfer engelini kaldırmasıyla başladıklarını belirterek, 'Genç kardeşlerimizden Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne kiraladık, Gökdeniz'i ise satın alma opsiyonuyla Bodrumspor'a kiralık olarak verdik. Ardından da Doğukan Sinik'i tekrar kadromuza kazandırdık. Kendisine yuvana hoş geldin diyorum. Allah geçen seneki başarılarının devamını nasip etsin' dedi.

"KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM"

Doğukan Sinik ise adaptasyon sorunu yaşamayacağını belirterek, 'Öncelikle çok mutluyum. Birazcık şaşkınım. Kendimi tekrardan evimde hissediyorum. Açıkçası hem başkanımıza hem yönetimimize özellikle de bu konuda Emrah başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten işlerin hızlandırılması için büyük bir çaba sarf edildi. Benim açımdan çok güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımı biliyorum, hocayı biliyorum. Çalışanlara kadar herkesi tanıdığım bir yer. Uyum süreci gibi bir problemim yok. Umarım çok büyük katkılar veririm ve bıraktığım yerden aynı şekilde devam ederim. Buranın bana benim de buraya katacağım çok şey var' diye konuştu.