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Spor

Doğukan Sinik'e Hull City için izin çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Doğukan Sinik'e, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile görüşmesi için izin verdi.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 15:43 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'nin istediği Doğukan Sinik'e İngiliz ekibiyle transfer görüşmesi yapması için izin verdiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı. Doğukan Sinik, Antalyaspor'un Burdur'daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.

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