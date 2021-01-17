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Spor

Doğukan Ulu: Sakatlıklara karşın gruptan lider çıkıyoruz

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemelerinde C Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak şampiyonaya katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Doğukan Ulu, finallere grup birincisi olarak gitmenin önemli olduğunu belirtti.

AA17 Ocak 2021 Pazar 00:24 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 00:24
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğukan, turnuvanın oynandığı salonun soğuk olması ve milli takımda sakatlıklar yaşanmasına karşın gruptan çıkmayı başardıklarını ifade etti.

Grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde eden milli takımı tebrik eden Doğukan, "Karşılaşmaların yapıldığı salon çok soğuktu, bazı sakatlıklar da yaşandı ama buna rağmen gruptan çıkmayı başardık. Gruptan Kuzey Makedonya müsabakasını da kazanıp çıkmak daha güzel olabilirdi. Yine de finallere grup birincisi olarak gitmek önemli." değerlendirmesini yaptı.

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