22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6975
  • 6,2607
  • 279.443
  • 102391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Doğuş Balbay: Fenerbahçe'ye karşı çok dikkatli olmalıyız

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Balbay, yarın Fenerbahçe Beko ile Gaziantep'te yapacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini aktardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Balbay, yarın Fenerbahçe Beko ile Gaziantep'te yapacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki oyuncu, iki takımın da henüz tam hazır olmadığını vurgulayarak, "Sezon başındayız. Bazı sakatlıklar ve talihsizlikler var. Fenerbahçe Beko da çok tecrübeli, finallerde ve bütün kupalarda oynamış bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta iki ekipten biri 40 dakika sonunda kupaya ulaşacak. Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki sporseverlere iyi bir basketbol izlettirmek istediklerini aktaran Doğuş Balbay, "Geçen sene kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tekrar müzemize götürmek hedefindeyiz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Beko karşılaşması hakkında görüşlerini aktaran Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ise sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını kaydederek, "Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA