Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. Başaırılı isimle 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Gelin Doğuş Özdemiroğlu'nu yakından tanıyalım.

SEZONU ÇOK İYİ TAMAMLADI

Anadolu Efes'in gelecek sezon planlaması doğrultusunda renklerine bağladığı Doğuş Özdemiroğlu, 2022-23 sezonunu Darüşşafaka Lassa formasıyla tamamladı. 26 yaşındaki gard, bireysel olarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve ligi 14.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 6.4 asist ortalamaları ile tamamladı.

2013'DEN BERİ DAÇKA'DA

Darüşşafaka forması altında 9 sezonu geride bırakan Özdemiroğlu, bu süreçte 2 sezonu Bahçeşehir Üniversitesi (eski adıyla Acıbadem) ve Yeşilgiresun Belediyespor takımlarında geçirdi.

MİLLİ TAKIM ROTASYONUNDA

Darüşşafaka'da gösterdiği performansla ligin en iyi gardları arasında gösterilen Özdemiroğlu, bu performansının meyvesini A Milli Takım'a seçilerek de alıyor. Milli oyuncu, gelecek sezon özellikle lig maçlarında Anadolu Efes'e geniş bir rotasyon imkanı sağlamış olacak.

AVRUPA TECRÜBESİ VAR

1.91 boyundaki oyuncu, Darüşşafaka'nın 2018 yılında kazandığı EuroCup zaferinin de bir parçasıydı. Bunun dışında Darüşşafaka ile 1 yıl EuroLeague macerası da yaşayan Doğuş, yeni sezonda Anadolu Efes forması altında mücadele edecek.