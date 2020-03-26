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Spor

İçişleri Bakanlığı, sanal dolandırıcılık için Sergen Yalçın'ın oynadığı kamu spotu yayınladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İçişleri Bakanlığı tarafından internet dolandırıcılığına karşı çekilen filmde oynadı, “Bedava peynir fare kapanında olur” mesajı verdi.

26 Mart 2020 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:23
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Sergen Yalçın’ın rol aldığı tanıtıcı film, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde çekildi. Filmde Sergen Hoca’yı idman çıkışı karşılayan gençler, “Sergen Hocam bir imza alabilir miyiz?” diye ricada bulunuyor. Gençleri kırmayan Yalçın, ellerindeki topları tek tek imzalıyor. Bu sırada gençlerden birinin cep telefonuna, “Yeni sezon için bedava kombine kazandınız” mesajı geliyor. İnternet dolandırıcılarının kurban seçtiği genç bu heyecanını Sergen Yalçın ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sergen Hoca, “Karşılığında ne istiyorlarmış” diye soruyor. Genç, “Kredi kartı bilgilerimi göndermemi istiyorlar’ deyince Sergen Yalçın, “Bedava peynir fare kapanında olur. İnternette güvenilir olmayan sitelerle kredi kartı bilgilerini paylaşma, birikiminden de olma” diyerek dolandırıcılara golü atıyor.

(Akşam)

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