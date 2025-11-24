İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Dolmabahçe'de 1 puana razı oldu! Beşiktaş Samsunspor'u yenemedi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. 1 puana razı olan siyah beyazlı ekip 21 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

24 Kasım 2025 Pazartesi 08:59
Dolmabahçe'de 1 puana razı oldu! Beşiktaş Samsunspor'u yenemedi
Siyah-Beyazlılar, ilk şutunu 30. dakikada attı.

11. dakikada Musaba'nın golü ofsayta takıldı.

Cengiz Ünder ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Maçın ilk 30 dakikasında etkili olan taraf Samsunspor oldu. Karadeniz ekibi hızlı ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlike oluşturdu. Ancak Mert'ten kaleyi devralan Ersin Destanoğlu Samsun hücumcularına geçit vermedi. 24'lük eldiven ilk 14 dakikada 3 kurtarışa imza attı. Baskıyı arttıran Siyah-Beyazlılar 36'da art arda pozisyonlara girdi, Samsun savunması Kartal'ın ataklarını bir bir savuşturdu. İkinci yarıya istekli başlayan Beşiktaş, özellikle Cengiz Ünder'le etkili oldu. 55'te El Bilal ve Cengiz iş birliği penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Cengiz, 66'da inanılmaz bir hata yaptı. Başarılı kanat oyuncusunun, geri pasta yaptığı hatayı değerlendiren Ndiaye skoru eşitledi. Milli ara dönüşünde Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı.

