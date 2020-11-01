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Spor

Dolmabahçe'de Adem Ljajic tepkisi

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için 'Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor.' açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

IHA01 Kasım 2020 Pazar 19:46 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 19:46
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Beşiktaş’ta Adem Ljajic’e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic’in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

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