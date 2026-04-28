İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0597
  • EURO
    52,7306
  • ALTIN
    6713.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dolmabahçe'de golsüz gece! Beşiktaş 1 puana razı oldu
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sergen Yalçın'ın 100. lig maçında siyah-beyazlılar üç kez direğe takılırken, devre arasında transfer edilen kaleci Vasquez ilk resmi maçına çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2026 Salı 09:29
ABONE OL

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta 100. Süper Lig maçına çıktı.

Devre arası gelen kaleci Vasquez ilk kez oynadı.

19'da Karagümrük, 61 ve 89'da Beşiktaş direğe takıldı.

Samsun yenilgisinden sonra Kupa'da Alanya'yı 3-0 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, dün akşam az sayıda seyircisine keyif vermedi. Sergen Yalçın'ın cezalı ve sakatlık tablosu dışında yaptığı değişiklikler hayli radikal oldu. Ligin son sırasındaki Karagümrük ilk yarıda daha diri göründü ve kaleye daha rahat ilerleyen takımdı. İlk maçına çıkan kaleci Vasquez, soğukkanlı bir duruş sergiledi. Olağan hareketliydi ve takımı toparlamaya çalıştı, kaptan Orkun yorgun gözüktü. O hisle savunmanın arasında kayboldu. Fatih Karagümrük ligin son sırasında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye olduğu gibi Beşiktaş'a karşı da güzel bir futbol sergiledi. Kara Kartal 60'tan itibaren yüklenmeye başlasa da bir devamlılık yoktu. K. Gümrük 72'ye kadar 3 hamle yaptı, Yalçın Rashica yerine Yusuf'u sürdü. Aslani ve Mustafa tazelik getirdi. 80'den sonra Kartal çok baskılıydı. Kazanmak için geç açılan Beşiktaş'a bu kez süre yetmedi.

"TAKILIP KALMAMAK LAZIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gösterilen futboldan memnun olmadığını söyledi: "Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu. Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmeliyiz, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz. Kötü oynamaya da hakları var ama Beşiktaş camiası kabul etmiyor. Bir iyi bir kötü gidemezsiniz. Hedefi olan bir yerdeyiz. Bu tür maçlar problem oluyor."

TAYLAN BULUT SÜRPRİZİ

Sezon başı Alman ekibi Schalke'den büyük umutlarla transfer edilen fakat gözden düşen gurbetçi oyuncu Taylan Bulut, Amir Murillo'nun yokluğunda sağ bekte şans buldu. 10'uncu kez Beşiktaş forması giyen Taylan, "Bu maçı kazanmalıydık, fırsatlar da yakaladık ama maçı kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.

"1 YILDIR OYNAMADIM"

Ersin'in cezası sebebiyle ilk maçına çıkan kaleci Devis Vasquez, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim. Ancak beraberlikten memnun değiliz. Kazanmamız gereken bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.