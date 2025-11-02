Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maçta toplam 26 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Kanarya'da ise 12 isim ilk kez derbide forma bekleyecek. Derbilerin en tecrübeli isimleri İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı. Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

2 TAKIMDA DA KRİTİK EKSİK YOK

İki takımda da kritik bir eksik yok. Takımla birlikte çalışan Rafa forma bekliyor. Jhon Duran'ın da yedekten oyuna girme ihtimali var. 1686 gün sonra F.Bahçe ile karşılaşacak olan Sergen Yalçın'ın 2 galibiyet 1 beraberliği var. Yeni Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, Yalçın karşısında siftah arayacak.