İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dolmabahçe'de kritik karşılaşma! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe
Spor

Dolmabahçe'de kritik karşılaşma! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam oynanacak maçta toplam 26 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak. İşte detaylar...

AKŞAM2 Kasım 2025 Pazar 09:07 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de kritik karşılaşma! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maçta toplam 26 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Kanarya'da ise 12 isim ilk kez derbide forma bekleyecek. Derbilerin en tecrübeli isimleri İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı. Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

2 TAKIMDA DA KRİTİK EKSİK YOK

İki takımda da kritik bir eksik yok. Takımla birlikte çalışan Rafa forma bekliyor. Jhon Duran'ın da yedekten oyuna girme ihtimali var. 1686 gün sonra F.Bahçe ile karşılaşacak olan Sergen Yalçın'ın 2 galibiyet 1 beraberliği var. Yeni Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, Yalçın karşısında siftah arayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.