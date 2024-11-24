Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Kara Kartal haftaya 21 puanla girerken İzmir ekibi ise topladığı 18 puanla rakibini takip ediyor. Beşiktaş ligde son üç maçından galibiyet çıkarmayı başaramazken Göztepe karşısında bu hasreti dindirmeye çalışacak. İzmir ekibi ise bu sezon ligde deplasmanda hiç 3 puan alamadı. Giovanni van Bronkhorst yönetimindeki SiyahBeyazlılar'da milli takımda sakatlanan Arnavut futbolcu Muçi, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

MUSRATİ, MERT VE CİRO SINIRDA

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Durumu maç saati belli olacak. Üçer sarı kartı olan kaleci Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, bu akşam kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Siyah-Beyazlılar ile Göztepe Trendyol Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. 56 müsabakanın 30'unu Beşiktaş kazanırken Göztepe 10 galibiyet elde etti. Söz konusu müsabakalarda Kara Kartal 92 gol attı, Göztepe 51 kez filelere gol bıraktı. İstanbul'da oynanan 28 karşılaşmada Göztepe sadece 3 galibiyet alırken Beşiktaş 18 kez kazandı. Sarı-Kırmızılı ekip rakibiyle oynadığı son 4 maçtan puan çıkaramadı. Zorlu karşılaşma zirve yarışındaki iki takım için de kritik bir öneme sahip.