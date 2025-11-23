Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 57'de Cengiz Ünder'in penaltı atışından gelen golle maçta eşitliği bozdu. Samsunspor bu gole cevabı 66'da Ndiaye ile verdi. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 21'e yükseltti. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Samsunspor ise haftayı 24 puanda kapattı.

Siyah beyazlılar ligin 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise seyircisi önünde Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Antalyaspor ile oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle maça çıktı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü müsabakada formasından uzak kaldı. Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla çalışmayan Rafa Silva da kadroda yer almadı.

EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

ISINMA BÖLÜMÜNDE ANLAMLI MESAJ

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.

LEVENT ERDOĞAN UNUTULMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.

TÜPRAŞ STADI'NDA DAVETSİZ MİSAFİR

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.

Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.

Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.

"BU FORMA BENDEN SANA KARDEŞİM" PROJESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Beşiktaş Kulübü Kongre Üyeleri ile Kongre Üyeleri Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" projesi gerçekleşti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında 39 çocuk ve 10 personelden oluşan grup, Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor maçını izledi.

Gün içinde Tüpraş Stadı'na gelen gruba formalar hediye edilirken, müze gezisi ve yemeğin ardından Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi tribünden takip edildi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.

"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Cengiz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu kontrol eden Holse'nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

76. dakikada Jota Silva'nın kafa pasında savunma arkasında topla buluşan El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten dışarı gitti.

82. dakikada Moundilmadji'nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan (Kartal Kayra Yılmaz dk. 89), Cengiz Ünder (Jota Silva dk.70), Vaclav Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 70)

Yedekler: Mert Günok, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç (Josafat Mendes dk. 87), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 87), Eyüp Aydın (Yunus Emre Çift dk. 71), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 81), Cherif Ndiaye (Marius Moundilmadji dk. 81)

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Cengiz Ünder (dk. 57 pen.) (Beşiktaş), Cherif Ndiaye (dk. 66) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Gabriel Paulista (Beşiktaş), Carlo Holse, Toni Brevkovic (Samsunspor)