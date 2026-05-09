  • Dolmabahçe'de sessiz protesto! İlk düdüğün ardından sırtını döndüler
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, karşılaşmada başlama düdüğünün çalmasının ardından sahaya sırtını dönerek takımı protesto etti.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 20:09
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde iç sahada Konyaspor'a kaybederek bu sezonki en büyük hedefi olan kupaya da veda eden siyah-beyazlı takıma karşı taraftarların tepkisi devam ediyor.

Taraftarlar, Konyaspor mücadelesinden sonra Sergen Yalçın'ı istifaya davet etmişti. Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın'ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

TARAFTARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı. Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

