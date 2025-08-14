İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Dolmabahçe'de takıma ve Solskjaer'e protesto!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's takımını konuk eden Beşiktaş'ta gergin anlar yaşandı. Taraftarlar yenilen 2 golün ardından takıma ve teknik direktöre tepki gösterdi.

Haber Merkezi14 Ağustos 2025 Perşembe 22:05
Dolmabahçe'de takıma ve Solskjaer'e protesto!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi Beşiktaş, St. Patrick's'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ!

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti.

Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile golü buldu. Golün ardından takımı alkışladı.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar takıma yeniden tepki olarak yoğun bir şekilde ıslıkladı.

