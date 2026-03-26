  • Dolmabahçe'de uzun hasret bitti: 1667 gün sonra milli maç
Dolmabahçe'de uzun hasret bitti: 1667 gün sonra milli maç

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçıyla 1667 gün aranın ardından Beşiktaş Park'ta yeniden sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'deki son maçını 1 Eylül 2021'de Karadağ'a karşı oynamıştı.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 20:37
A Milli Futbol Takımı, Romanya maçıyla 1667 gün sonra Beşiktaş Park'ta oynadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile mücadele ederken, 2016 yılında hizmete açılan bu stadyumda 4. maçına çıktı. Milliler, yenilendikten sonra Dolmabahçe'de ilk olarak 11 Ekim 2019 tarihinde Arnavutluk ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar daha sonra 11 Kasım 2020'de Hırvatistan ile mücadele etti ve 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar son olarak ise 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ ile karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 sona erdi.

