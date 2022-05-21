Domagoj Vida, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaşlı futbolcular, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından Domagoj Vida'ya veda etti.

Siyah-beyazlı futbolcular, Konyaspor maçında oynamayan ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunu havaya attı.

2018 yılının Ocak ayında Beşiktaş'a bonservissiz gelen Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda 164 maça çıktı. Bu maçlarda 16 gol attı ve 1 asist yaptı. Vida 26 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.

12 ADET TELEFON HEDİYE ETTİ

33 yaşındaki oyuncu, hafta içi takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet iPhone 13 Pro Max hediye etti. Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.

AHMET NUR ÇEBİ NE DENİŞTİ?

Domagoj Vida'nın kulüp çalışanlarıyla vedalaşması hakkında açıklama yapan Ahmet Nur Çebi ise hafta için, "Domagoj Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse, kalabilir. Vida'nın şartları çok ağır. Yılda 4 milyon euro, 5 yıllık sözleşme. Toplam borcun yüzde 10'u yapıyor." dedi.