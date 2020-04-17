Domagoj Vida: ''Futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek''

17 Nisan 2020 Cuma 19:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 19:12

Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Beşiktaş taraftarlarını çok özlediğini belirten Vida, toplumun sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Vida'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde;

"Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın."

Beşiktaş formasıyla bu sezon 32 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol kaydetti.