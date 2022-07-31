İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2022 Pazar / 1 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domagoj Vida imzayı attı! İşte yeni takımı ve alacağı ücret
Spor

Domagoj Vida imzayı attı! İşte yeni takımı ve alacağı ücret

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ya transfer oldu.

IHA31 Temmuz 2022 Pazar 14:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 2024 yılına kadar kendini sarı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hırvat oyuncunun, Yunan medyasında yer alan bilgilere göre başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon avro kazanacağı belirtildi.

2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 163 maçta 16 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.