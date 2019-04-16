Domagoj Vida, İngiliz devinin radarına girdi

Domagoj Vida'nın taliplileri bitmiyor. Özellikle ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren Hırvat futbolcunun İngiliz kulüplerinden Tottenham'ın radarına girdiği öğrenildi.

Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yöneticilerden sezon sonunda Domagoj Vida'nın alınmasını istediği iddia edildi. Tottenham'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle kadroyu güçlendirmek için kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SİVASSPOR MAÇINDA SOL BEK KRİZİ

Beşiktaş'ta Sivas maçı öncesi Caner'in cezası, Adriano'nun da sakatlığı nedeniyle sol bekte büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Güneş'in bu maçta ya Medel'i sol bek olarak oynatacağı ya da genç Rıdvan'a şans tanıyacağı öğrenildi.

(Takvim)