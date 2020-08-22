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Spor

Domagoj Vida, Parma ve Bologna'yı reddetti

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida gelen transfer tekliflerine ret cevabı verdi. Vida, siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:46
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Beşiktaş'ta yüksek maaşı nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Domagoj Vida, İtalya'dan gelen teklifleri reddetti.

3 MİLYON 700 BİN EURO KAZANIYOR

Serie A ekipleri Bologna ve Parma'nın kendisiyle temasa geçtiği belirtilen Hırvat oyuncunun, aldığı düşük maaş teklifleri nedeniyle iki takıma "ret" yanıtı verdiği belirtildi.

Daha önce Sevilla ve Lyon'un önerilerini de kabul etmeyen ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon 700 bin euro ile en yüksek maaşı alıyor.

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