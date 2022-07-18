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Spor

Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittifaq ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
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Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın, Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ İLE 165 MAÇ

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.

Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.

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