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Spor

Domagoj Vida'ya sürpriz talip! Türk yıldızın yanına gidiyor

Beşiktaş'ın sözleşme yenilemediği Domagoj Vida'ya Premier Lig'den sürpriz talip çıktı. Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

2 Ocak 2022 Pazar 09:19 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 09:19
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida siyah beyazlılardan yıllık 2 milyon euro maaş talep etmiş, Beşiktaş'ta bu maaşı karşılayamayacağını oyuncuya iletmişti. Tecrübeli savunma oyuncusuna İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, Domagoj Vida'ya talip oldu.

The Atlhetic'in verdiği bilgiye göre Watford'un sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimali de olduğu ifade ediliyor.

2018'in Ocak ayında Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer ola Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.

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