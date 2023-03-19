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Spor

Domantas Sabonis galibiyetin mimarı oldu

Sacramento Kings'in Washington Wizards'ı 132-118 yendiği maçta, Domantas Sabonis 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle galibiyette başrol oynadı.

19 Mart 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Domantas Sabonis galibiyetin mimarı oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti.

Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141

Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119

Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99

Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117

  • Sacramento Kings
  • Domantas Sabonis
  • Washington Wizards

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