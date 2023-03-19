Domantas Sabonis galibiyetin mimarı oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti.
Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.
Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141
Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119
Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99
Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117