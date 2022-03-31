Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent sezon sonunda önemli bir gelir elde edebilir...

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GELECEK SEZON 1,5 MİLYON AVRO KAZANACAKTI

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon avroluk yıllık ücretini ödemek zorunda... Sarı- Kırmızılılar'la şimdiye kadar 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.

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2,6 MİLYON AVROYA MAL OLACAK

Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon avro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin avro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon avroya patlayacak.

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1,1 PUAN ORTALAMASI

Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Torrent'in sözleşmesinde 200 bin avro şampiyonluk primi de bulunuyor.