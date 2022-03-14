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Spor

Domenec Torrent: Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:44 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:44
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren İspanyol teknik adam, "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi." dedi.

"BAZEN DUYGUSALLAŞIYORUM!"

Maçın sonunda Kerem'i sırtına alması üzerine gelen bir soruya Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor." cevabını verdi.

"İKİ MAÇTA ÇOK BÜYÜK EFOR SARF ETTİK!"

İspanyol teknik adam, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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