Domenec Torrent: Bizim için 1 puan yeterli değil

6 Şubat 2022 Pazar 18:43 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 18:43

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

"Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar."

"1 PUAN YETMEZ"

"Boşluklara sahip olduğunda farklı bir takım, bulamadıklarında çok daha farklı bir takım. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor."

"FİZİK OLARAK İYİYE GİDİYORUZ"

"İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı, kaçırmamamız gerekiyordu. Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik."