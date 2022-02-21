Domenec Torrent: Bu maç bir delilikti

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:54 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:54

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Torrent, "Oyuncular, taraftarlar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim bu galibiyet hak etti." dedi.

"BU MAÇ BİR DELİLİKTİ"

Maçı değerlendiren İspanyol teknik adam, "Bu maç bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3 yapmak anahtardı. İlerideki 3 kişiyle karşılayarak oynatmamak, 2 orta sahayla onların 2 orta sahasını karşıladık. İlk yarıda kontrol edemediğimiz bir 5'li vardı. Taylan burada destek oldu ve kontrol altına aldık. Takımın buna ihtiyacı vardı, tekrardan kendilerine inanabilmeleri için..." açıklamasını yaptı.

Oyuncu değişikliklerinden sonuç aldıklarını belirten Torrent, "Oyuncu değişiklikleri bize yardımcı oldu ama sistem değişikliği bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

"15 ORTA! NORMAL DEĞİLDİ!"

Basın toplantısında konuşan Torrent, "İlk yarı kesinlikle Göztepe'nindi. Onlar 3 kişi savunma yapıp, 2 kişi kanattan geliyordu, 5 kişi hücum ediyordu. Kanatlardaki oyuncuları çok ilerideydi. Burada hata yaptık. Açık oyuncuların çok önde baskı yapmaları konusunda önlem almamıştık. Biz de onlara karşı bekleri çok geri çektik. Bizde 6 kişi falan savunma oldu. Bunun sonucunda oyun çok fazla bizim sahamızda oynandı. 3 stoperleri serbest oynuyordu. Biz çok geride olduğumuz için kısa sürede 15 orta yaptılar. Bu normal değildi. Orta sahayı düzgünce kontrol edemediğimiz için rahatça oynadılar." dedi.

"İKİNCİ YARI FIRSAT BİLE YAKALAYAMADILAR"

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını söyleyen sarı-kırmızılı teknik adam, "İkinci yarı tamamen değişti. Fırsat bile yakalayamadılar. Oyuncu değişikliklerle bazı şeyler değişti ama taktik değişikliğiyle sonuç aldık. 4-3-3 oynadık. Topa sahip olmayınca da adam adama oynadık ve böylece başarılı olduk. Bizim açıklarımız onların stoperlerine karşı çıkıyordu. Berkan ve Alex onların orta sahalarıyla karşı karşıya kaldılar ve eşitlik oldu. Taylan savunmanın önündeydi, top kanada geçince savunmayı Taylan'la 5'liye çeviriyorduk. 5'liye dönünce rakip de rahat oynayamaz oldu. Sayısal üstünlük sağlayamadılar. Hücuma çıkınca da bizim sayısal üstünlüğümüz oluyordu." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN OYUN"

İkinci yarı hakkındaki sözlerine devam eden Torrent, "Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği şekilde daha fazla topa sahip olduk ve normale dönüş gerçekleşti. Taktik olarak bence bugünkü maç bu şekilde özetlenebilir. İlk yarıdaki oyundan memnun değildim. Sahada yapmamamız gereken şeyler yaptık. Bu şekilde oynayamayız. Arada bunları düzelttik. Bu stadyumdaki ortamı biliyorsunuz. Oyunculara sesleniyorduk, en dibimdeki bek bile beni duymuyordu. Bence ikinci yarıda vakti güzel değerlendirdik. Sadece oyuncuları değiştirmemiz değil sistemi değiştirmemiz bize yardımcı oldu. Onların 3 kişilik savunmasına 3 kişilik hücum, 2 kişilik merkezlerine 2 kişilik merkez ve 5'li savunma. Topa sahip olunca da 4-3-3'e çeviriyorduk. Böylece daha da iyi oynayabiliyorduk. Özetle, ilk yarıdan memnun değilim. Galatasaray öyle oynayamaz. İkinci yarından da memnunum. Fiziksel olarak da kondisyonerimizin iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bence bunun sonucunda da memnun kaldığım bir oyun çıkarabildik." dedi.