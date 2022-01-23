Domenec Torrent: Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu

23 Ocak 2022 Pazar 21:59 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 21:59

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçla ilgili konuşan Torrent, "70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. 3 yaptığımız maçtan en iyi oyunumuzdu. Agresiflik ve yoğunluk açısından..." dedi.

Futbolun adil olmadığını belirten İspanyol teknik adam, "Bazen futbol adil değildir maalesef. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu normal şartlarda. Son dakikalarda yediğimiz gollerden kaybettik. Geçen maçta da ilk yarı ve ikinci yarı uzatmalarında goller yedik. Bundan sonraki maçlarımız için de tüm tutkumuzla, yoğun şekilde ve kendimizi vererek oynayacağız. Geldiğimizden beri puan alamadık. Bunu da kabul etmek lazım. Aslında dikkat etmemiz gereken şey, dışarıdaki bazı oyuncuların geri gelmesi. Onlar geri geldiği zaman bazı sıkıntılarımız çözülecek. Fiziksel, taktiksel ve sakat oyuncular açısından gelişeceğiz arada. Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu." ifadelerini kullandı.