İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenec Torrent: Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu
Spor

Domenec Torrent: Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2022 Pazar 21:59 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 21:59
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçla ilgili konuşan Torrent, "70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. 3 yaptığımız maçtan en iyi oyunumuzdu. Agresiflik ve yoğunluk açısından..." dedi.

Futbolun adil olmadığını belirten İspanyol teknik adam, "Bazen futbol adil değildir maalesef. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu normal şartlarda. Son dakikalarda yediğimiz gollerden kaybettik. Geçen maçta da ilk yarı ve ikinci yarı uzatmalarında goller yedik. Bundan sonraki maçlarımız için de tüm tutkumuzla, yoğun şekilde ve kendimizi vererek oynayacağız. Geldiğimizden beri puan alamadık. Bunu da kabul etmek lazım. Aslında dikkat etmemiz gereken şey, dışarıdaki bazı oyuncuların geri gelmesi. Onlar geri geldiği zaman bazı sıkıntılarımız çözülecek. Fiziksel, taktiksel ve sakat oyuncular açısından gelişeceğiz arada. Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.