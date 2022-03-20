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Spor

Domenec Torrent: Çok saçma bir penaltı verdiler

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2022 Pazar 18:51 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:51
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Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonu konuştu.

Torrent, "Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor. Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda. Çok saçma bir penaltı verdiler. Neden penaltı olduğunu anlayamıyorum ben." dedi.

İspanyol teknik adam, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı. Bence maç dengeliydi." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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