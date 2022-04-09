Domenec Torrent derbi 11'i için 10 ismi belirledi

Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao-Van Aanholt şeklinde oluşturacak.
Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.
Sabah'ın haberine göre; ilk 11'deki son isim ise Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak.
4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4-2 dizilimine dönecek. Cicaldau, forvetteki Gomis'in yanına geçerek hücum presini başlatacak.