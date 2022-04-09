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Spor

Domenec Torrent derbi 11'i için 10 ismi belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini bir isim hariç belirledi.

Sabah9 Nisan 2022 Cumartesi 16:03 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 16:03
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Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao-Van Aanholt şeklinde oluşturacak.

GOMİS'İN DESTEKÇİSİ BABEL

Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.

EMRE KILINÇ, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BAĞLI

Sabah'ın haberine göre; ilk 11'deki son isim ise Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak.

CICALDAU'YA ÖNEMLİ GÖREV

4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4-2 dizilimine dönecek. Cicaldau, forvetteki Gomis'in yanına geçerek hücum presini başlatacak.

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