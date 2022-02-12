Domenec Torrent: Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk

12 Şubat 2022 Cumartesi 22:02 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:02

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent, "İlk yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik diye düşünüyorum. Birazcık oynama şeklimizi değiştirdik. 1 gol atma şansı buldu rakibimiz. Biz 7 tane bulduk çok net. Bazı iyi sonuçlar alamayınca takımlar, bu tip şeyler başlarına geliyor. Çok net olmasına rağmen goller kaçırıyorlar. Sanırım yüzde 64 topa sahip olma oranımız var. Bir fırsat yaratmadığınız zaman topa sahip olmanın anlamı yok ama çok fırsat yarattık. En çok ikinci yarıda fırsat bulduk." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın sorunları hakkında açıklama yapan İspanyol teknik adam, "Şu anda sıkıntımız gol! Kazansak bu sıkıntı çözülecekti. Gol atamadığımız için kazanamadık. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncular. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez, çok efor sarf ettiler. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok fırsat yaratmış ancak günün sonunda kazanamamışlardı. Ne kadar çok fırsat olursa olsun rakipten daha çok gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk." ifadelerini kullandı.