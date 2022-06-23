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Spor

Domenec Torrent, FIFA'ya gidiyor

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilerek ödeme yapılmayan teknik direktör Domenec Torrent, FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor.

Akşam23 Haziran 2022 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
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Galatasaray ile teknik direktör Domenec Torrent arasındaki tazminat pazarlığının perde arkası aralandı.

Akşam'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol hoca ve yardımcılarından yüzde 30 indirim talep ederken, teknik heyetten "Yüzde 5 indirim yaparız" cevabını aldı.

Bunun üzerine Torrent'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi ve ödeme yapılmadı. Bundan sonra taraflar FIFA'da karşı karşıya gelecek.

Mevcut durumda 2.1 milyon avro alacağı bulunan 59 yaşındaki hoca ve 4 yardımcısına, FIFA davasını kazanması halinde birkaç yıl içinde mahkeme masrafları ve faizle birlikte 2.1 milyon avrodan fazla ödeme yapılacak.

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