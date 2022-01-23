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Spor

Domenec Torrent: Galatasaray bu sezon büyük maçlar kazanan bir takım zaten

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2022 Pazar 18:51 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 18:51
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Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşma öncesi konuştu.

Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"Çalışmak için kamp yapmak bir fırsat olacak. İstanbul'da kalma veya İstanbul dışında çalışma fırsatımız olabiliriz. Çift antrenman yapmayı düşünüyoruz, ki yeni taktiklerden haberdar olsunlar ve hızlı bir şekilde gelişsinler"

"7 günde içinde 3 maç olacağından haberimiz vardı. Birçok oyuncumuzun eksik olduğunu biliyorduk. Onlar için zor bir süreçti, moral açısından. Morali geri kazanabilirsek, Galatasaray bu sezon büyük maçlar kazanan bir takım zaten."

"Hücum oyuncuları çok golcü Trabzonspor'un. Puan olarak baktığımızda arada fark açmışlar. Herhangi bir tartışma olmadan liderler"

"30-40 dakika kadar Babel yardımcı olabilir. Feghouli de biraz yardımcı olabilir"

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