Domenec Torrent geri dönüyor!

Teknik direktör Mano Menezes ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Corinthians için sürpriz bir isim gündeme geldi: Domenec Torrent.

Brezilya basınından Marco Bello Junior'un haberine göre; Corinthians yönetimine Menezes sonrası teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent ismi önerildi.

Haberde; Corinthians yönetiminin Torrent ismi üzerine analizler yaptırdığı ve kısa süre içinde İspanyol teknik adam hakkında nihai kararın verileceği ifade edildi.

2021-22 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 20 resmi maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

Galatasaray ile 1.30 puan ortalaması yakalayan 61 yaşındaki Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte çalışmadı.