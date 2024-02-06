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Spor

Domenec Torrent geri dönüyor!

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Domenec Torrent, Brezilya ekibi Corinthians'ın gündemine geldi.

6 Şubat 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Domenec Torrent geri dönüyor!
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Teknik direktör Mano Menezes ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Corinthians için sürpriz bir isim gündeme geldi: Domenec Torrent.

Brezilya basınından Marco Bello Junior'un haberine göre; Corinthians yönetimine Menezes sonrası teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent ismi önerildi.

Haberde; Corinthians yönetiminin Torrent ismi üzerine analizler yaptırdığı ve kısa süre içinde İspanyol teknik adam hakkında nihai kararın verileceği ifade edildi.

2021-22 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 20 resmi maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

Galatasaray ile 1.30 puan ortalaması yakalayan 61 yaşındaki Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte çalışmadı.

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