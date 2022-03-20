Milliyet 20 Mart 2022 Pazar 10:03 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 10:05

Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray, üç kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Cim-Bom'da 9 maçta Teknik Direktör Domenec Torrent gelecek sezonun temellerini atacak.

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SON 9 HAFTA GELECEK SEZONUN KADROSU ADINA ÇOK KRİTİK

Milliyet'in haberine göre; 59 yaşındaki çalıştırıcı futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan 9 haftadaki performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans verecek.

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BABEL, FEGHOULI, ARDA...

Sarı-kırmızılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan'ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak.

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"TORRENT KİMİ UYGUN GÖRÜRSE..."

Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak, "Ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan 9 haftada en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek" yorumunda bulundular.