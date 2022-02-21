Domenec Torrent, Göztepe maçında ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:25

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de değişikliğe gitti.

Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.