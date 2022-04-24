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Spor

Domenec Torrent: Hem benimle, hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay karşılaşmasının ardından konuştu.

Kaçırdıkları gollerle ilgili konuşan Domenec Torrent, "Kazandık ama memnun değilim. 1 gol attık, ilk yarıda 4 gol şansımız vardı. Bütün sene boyunca hem benimle, hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım. Gol atamazsanız, acı çekersiniz. Ligde en çok pozisyona giren 3. ya da 4. takımız ama atamıyoruz." dedi.

Takımdaki gol sorunu hakkında sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, "Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Biz de en çok gol atan Kerem Aktürkoğlu. 9 gol attı. Trabzonspor iki üç pozisyon yakaladı ve attı, biz ise altı yedi pozisyonda sonuç alamadık. Antrenmanlara göre en iyi oyuncuları seçiyorum." ifadelerini kullandı.

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