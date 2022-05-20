Domenec Torrent: İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum. Bulduğumuzda ne haldeydi takım, biliyorsunuz. Antrenörler olarak işimizin arkasındayız." diyen İspanyol teknik adam, sözleşmesi için gelen soruya, "Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman." sözleriyle cevap verdi.

Açıklamalarına devam eden Torrent, "Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk Ligi'ni de çok seviyorum, takip edeceğim. Her zaman elimden gelmeyenlerle ile ilgili bunu söylüyorum, elimde olan şey sahadakiler. Elimde yapabilecek bir şey yoksa kaygılanmıyorum. Eğer kalırsam harika, çünkü oyuncular hazır. Başka bir antrenör gelirse Galatasaray maçları için stadyuma geleceğim." dedi.

Son olarak transfer için açıklama yapan 60 yaşındaki teknik direktör, "Tatil planım yok. Sportif direktörümüzle birlikte konuşuyoruz. Hangi oyuncularla devam edeceğimiz konusunda çalışmayı sürdürüyoruz. Ben İstanbul'da kalmayı sürdüreceğim. Seçim olduğu için de İstanbul'da kalmak daha iyi. Telefon başka, yüz yüze konuşmak başka." dedi.