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  • Domenec Torrent maçın stratejisi açıkladı: Bu gole antrenmanlarda çalışmıştık
Spor

Domenec Torrent maçın stratejisi açıkladı: Bu gole antrenmanlarda çalışmıştık

Monterrey Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter karşısında 1-1'lik beraberliği duran toplara bağladı. Torrent, 'Bu gole antrenmanlarda 6-7 kez çalıştık.' dedi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Domenec Torrent maçın stratejisi açıkladı: Bu gole antrenmanlarda çalışmıştık
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Kulüpler Dünya Kupası'nda Monterrey ile Inter karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona ererken Meksika temsilcisi Monterrey'nin İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'in stratejisi dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası ESPN'e konuşan Torrent, Avrupa devlerine karşı duran topların kilit rol oynadığını vurguladı:

"Bu gole antrenmanlarda 6-7 kez çalıştık. Inter gibi teknik açıdan üstün takımlara karşı en büyük avantajımız duran toplar. Hücum ederken sağlam kalmak ve fırsatları değerlendirmek gerekiyor."

Torrent ayrıca oyuncularının özverisine de değinerek, "Kağıt üstünde zayıf taraf olabiliriz ama sahada disiplinli oynayıp fırsatları aradık. Tribündeki taraftarlarımızı gururlandırmak istedik. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak playoff şansımız doğacak" ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent, daha önce Barcelona'da Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış, Flamengo ve Galatasaray'da da görev almıştı.

  • Kulüpler Dünya Kupası
  • Domenec Torrent
  • Monterrey

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