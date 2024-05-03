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Spor

Domenec Torrent, Meksika yolcusu

Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlük görevini yürütmüş olan Domenec Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis'in başına geçmeye hazırlanıyor.

3 Mayıs 2024 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Domenec Torrent, Meksika yolcusu
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Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Domenec Torrent'in yeni takımı belli oluyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis takımın başına getirecek.

Brezilyalı teknik adam Gustavo Leal'in görevine son veren Meksika temsilcisi, kısa süre içinde İspanyol çalıştırıcıyı resmi olarak açıklayacak.

DOMENEC TORRENT'İN KARİYERİ

Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.

  • Domenec Torrent
  • Atletico de San Luis
  • Teknik direktör

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