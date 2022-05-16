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Spor

Domenec Torrent: Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık

Süper Lig'in 37. haftasında evinde Adana Demirspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent, "Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar. Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor." dedi

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