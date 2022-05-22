Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta göreve Domenec Torrent getirildi. İspanyol çalıştırıcı, 20 maçlık Sarı-Kırmızılı kariyerinde bekleneni veremezken, tam 1.3 puan ortalaması tutturdu. Hâl böyle olunca Burak Elmas'ın göreve getirdiği Torrent, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu anlamda 59 yaşındaki çalıştırıcının, gelecek sezon takımda kalması beklenmezken, başkan adayları da yeni hoca adaylarını belirledi. Dursun Özbek; Nuri Şahin ya da Okan Buruk ile anlaşmayı düşünürken, yabancı teknik adam düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise bir numarada Rudi Garcia var. Ancak Torrent, bütün bu gelişmelere rağmen planlarını takımda kalacakmış gibi yapıyor.

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak!

KAMP YERİ BİLE BAKIYOR!

Fanatik'in haberine göre; önceki gün oynanan Antalyaspor maçı sonrasında öğrencilere, "4 Temmuz'da görüşürüz" diyen Torrent, Avusturya'da kamp yeri bakıyor. Ayrıca deneyimli teknik adam, gidecek ve gelecek listesini de şekillendirmeye başladı. Hatta Torrent, yeni başkanın kendisiyle çalışması halinde Ryan Babel'in de takımda tutulmasını istiyor.