Galatasaray'da seçimler yaklaşırken şu ana kadar adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, gelecek dönemde mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmediklerini net bir şekilde açıkladı.

TORRENT'İN TAZMİNATI GARANTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'daki günleri sayılı olan İspanyol teknik adamın Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı "tok açıklamalar" ise "tazminat rahatlığı" olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı tarihe en başarısız hocalardan biri olarak giren geçen 60 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim'e gönderme yaparak takımı ligde tuttuğunu söyledi.

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak!

'TEKNİK' ELEŞTİRİ

Sarı kırmızılı camiada ayrı bir yeri olan Fatih Terim'i ima ederek "Tarihte başarılara imza atmış insanlara müteşekkir olmak gerekir. Ama bu her geleni yakmaya çalışmak olmamalı. Daha ekibimle gelmeden, nasıl çalıştığımızı bilmeden bizimle konuşmaya bile tenezzül edilmedi. Geldiğimizde takım küme düşmeye yakındı. Ligin bitimine beş maç kala kurtardık. Yunus Akgün çok iyi bir oyuncu. Adana'da ne işi var anlamadım. Kalırsam Yunus Akgün ve Emre Akbaba seneye bizimle olacak. Üç sene daha kalmak istiyorum" mesajlarını verdi.