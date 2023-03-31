Domenec Torrent'in yeni takımı belli oluyor

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yeni bir maceraya yelken açıyor. Domenec Torrent, Herve Renard ile vedalaşan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın hocası oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Roberto Mancini ve Zinedine Zidane gibi isimler gündeme gelmişti. Bu isimlerle yapılan görüşmelerde olumsuz yanıt alındığı iddia edildi.

DOMENEC TORRENT EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

İspanya'dan AS'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın teknik direktör listesinde Torrent de yer alıyor. Haberde Torrent'in Herve Renard sonrası Suudi Arabistan teknik direktörlüğü için en güçlü adaylardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

DOMENEC TORRENT İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Torrent'in 2030 Dünya Kupası için başvuru yapmayı düşünen Suudi Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir görüşme yaptığı belirtildi. İlk görüşmenin ise olumlu geçtiği vurgulandı.