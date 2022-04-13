Domenec Torrent'in yerine Nuri Şahin sürprizi

Galatasaray'da seçim yaklaşırken başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor.

METİN ÖZTÜRK'ÜN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI NURİ ŞAHİN

Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk'ün yerli bir teknik adamı takımın başına getirmek istediği bunun için de en uygun adayın Nuri Şahin olduğu belirlendi.

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SIKI BİR GALATASARAYLI

Antalyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'in sıkı bir Galatasaraylı olduğunu bilen Öztürk'ün Almanya'da aldığı eğitim nedeniyle de böyle bir karar verdiği belirlendi.

BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZDİ

Nuri Şahin son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmedi.

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EŞREF HAMAMCIOĞLU FRANSIZ TEKNİK DİREKTÖR İSTİYOR

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun da yabancı bir teknik adamla çalışmak istediği öğrenildi. Hamamcıoğlu'nun Fransız bir teknik adamla temas halinde olduğu iddia edildi. Gözler seçim sürecine çevirdi.