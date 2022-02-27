Domenec Torrent'ten 11'de 4 değişiklik

27 Şubat 2022 Pazar 19:29 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 19:29

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, geçen hafta Göztepe'yi 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'i yedeğe çekerken, Halil Dervişoğlu'nu ise kadroya almadı.

İspanyol teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'a forma verdi.

Galatasaray maça Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'in yanı sıra İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Semih Kaya, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey oturdu.

Ev sahibi ekipte Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Olimpiu Morutan ve Arda Turan da maçın kadrosuna alınmadı.