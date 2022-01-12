Domenec Torrent'ten ayağının tozuyla Türkçe tweet

12 Ocak 2022 Çarşamba 07:34 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:34

Galatasaray 'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.

'GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR CAMİADA OLMAKTAN ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM'

İstanbul'a geldikten sonra kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Torrent, 'Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. İnişim sonrasında 'Galatasaray'la uzun süredir görüşüyordum' diye bir beyanatım olmamıştır.' Sarı Kırmızılı ekibin, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde resmen açıklaması bekleniyor.