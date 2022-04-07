Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şekillenmeye başladı. Milli arada sakatlanan Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da Kadıköy'deki karşılaşmada oynama ihtimalinin azalması, Domenec Torrent'i alternatif arayışına itiyor.

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FENERBAHÇE'YE BARIŞ ALPER YILMAZ SÜRPRİZİ!

Fanatik'in haberine göre; Kerem'in durumunu doktorlarla birlikte son güne kadar takip edecek olan İspanyol teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı bir sürpriz hazırlığı içerisinde. Son taktik provada sol çizgide Barış Alper Yılmaz'ı deneyen Torrent, Babel'le genç oyuncuyu değişmeli olarak kullandı. Fiziksel açıdan gayet iyi durumda olduğu belirtilen Barış, derbi gününe kadar Emre Kılınç ve Morutan'la birlikte ilk 11 için forma savaşına girecek.

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A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELMİŞTİ

Sezona çok iyi bir başlangıç yaparak A Milli Takım'a kadar yükselen Barış, tam ilk 11'e adapte olmak üzereyken elinde oluşan kırık sebebiyle 1.5 ay kadar takımdan uzak kalınca formasını kaybetmişti. Galatasaray'ın bonservisine 2.1 milyon avro ödediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığını atlattıktan sonra hamle oyuncusu olarak kullanıldı.

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HOCASININ GÖZÜNE GİRDİ

Özellikle Torrent'in pek fazla şans tanımadığı Barış, buna karşın antrenman ve çalışma disipliniyle hocasının gözüne girmeyi başardı. Henüz Sarı Kırmızılı formayla gol veya asisti bulunmayan Barış Alper Yılmaz, görev verilmesi halinde Fenerbahçe karşısında patlama yapmayı hedefliyor.