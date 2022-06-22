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Spor

Domenec Torrent'ten Galatasaray'a veda: Taraftarlara teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Domenec Torrent, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İspanyol teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak

Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum.

En Büyük Cimbom !!!"

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